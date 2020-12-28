Фотозону в центре Киева украсила скандально известная шляпа

Большая шляпа, ранее украшавшая елку в украинской столице, собрала вокруг себя "длиннющую" очередь из желающих сфотографироваться.

Большая шляпа, ранее украшавшая елку в украинской столице, собрала вокруг себя "длиннющую" очередь из желающих сфотографироваться.

Как сообщила руководитель Департамента культуры Киевской горгосадминистрации Диана Попова на странице в Facebook, скандальный аксессуар главной новогодней елки Киева установили на Софийской площади. По словам Поповой, шляпа является волшебной и под ней можно загадать желание. Украинка также отмечает, что на площади собралась "длиннющая" очередь за снимком.

"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны!" — написала чиновница.

Ранее телеканал "360" писал, что блогерше запретили въезд на Украину из-за отдыха в Крыму.