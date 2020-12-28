Эксперт рассказал, что сподвигло РФ и Белоруссию к «нефтяному единодушию»

Минск выбрал правильную тактику во взаимодействии с Москвой по вопросам нефти.

Белорусский премьер Роман Головченко сообщил, что Минск подписал несколько контрактов с крупнейшими нефтяными компаниями России на 2021 год. Договоренности касаются поставок «черного золота» в Белоруссию. Несколько контрактов сторонам еще предстоит подписать, уточнил Головченко.

«С рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году. С частью еще идут согласования отдельных мелких условий», — сказал он.

Премьер-министр Белоруссии заверил, что до конца 2020 года все оставшиеся документы будут подписаны представителями Минска и Москвы. По его словам, в этом году никакой «напряженности» между партнерами по нефтяной отрасли не было. Все вопросы решались «планово», а с президентом Владимиром Путиным Белоруссия договорилась о том, что не стоит «складывать все под елочку».

Москва готова поставлять Минску максимальный объем «черного золота», а объем его переработки на белорусских нефтеперерабатывающих заводах будет определяться ситуацией на рынке и экономической целесообразностью. При этом сторонами обсуждается вопрос переброски из Клайпедского порта в российские белорусских нефтепродуктов. К примеру, через терминал компании Klaipedos nafta Минск уже прекратил экспорт нефтепродукции (речь идет о «Белорусской нефтяной компании», БНК).

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов полагает, что такая тактика больше всего сегодня подходит для Белоруссии. Об этом он рассказал в беседе с изданием Baltnews.

«Ситуация с изменением направления транзита для Белоруссии во многом является вынужденной, потому что Минск столкнулся с тем, что его политика многовекторности, в том числе торговой, буквально захлебнулась. Теперь белорусское руководство вынуждено возвращаться к нехитрому и проверенному подходу: "дружественные экономики – самые надежные"», — объяснил эксперт.

По мнению специалиста, Россия и Белоруссия должны и дальше развивать отношения и опираться на дружественные экономики. В будущем такое сотрудничество будет гарантировать странам более выгодное положение на рынке и безопасность в финансовом плане.