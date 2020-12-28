17:16 28 Декабря 2020Общество
Кадыров раскрыл личности ликвидированных в Грозном боевиков
Двое вооруженных террористов напали на сотрудников ППС в городе Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности происшествия.
Двое вооруженных террористов напали на сотрудников ППС в городе Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности происшествия.
Чеченский лидер отметил, что атака привела к гибели полицейского, который в этот момент нес службу. Также травмы получил еще один силовик. По словам Кадырова, правоохранитель находится в стабильном состоянии. Боевиков ответным огнем удалось нейтрализовать.