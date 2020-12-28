Армения и Азербайджан обменялись пленными при посредничестве РФ

Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов, рассказал о новом обмене пленными между Арменией и Азербайджаном.

Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов, рассказал о новом обмене пленными между Арменией и Азербайджаном.

«В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни», — пояснил он.

Напомним, в конце сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако боевые действия были приостановлены 10 ноября после того, как лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными.

Кроме того, в регион были введены российские миротворцы в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Они разместились в Карабахе и Лачинском коридоре.