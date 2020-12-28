Экстрасенс посоветовала Успенской не ждать примирения с дочкой

Ясновидящая Дарья Миронова считает, что певица Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина не смогут помириться еще несколько лет из-за нежелания последней.

Ясновидящая Дарья Миронова считает, что певица Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина не смогут помириться еще несколько лет из-за нежелания последней.

Вся страна наблюдает личную драму исполнительницы. Дочь обозвала ее последними словами и "сбежала" в США. Находясь за границей, Плаксина продолжает отравлять жизнь матери и критиковать ее деятельность. Однако Успенская не теряет надежды помириться с наследницей. Недавно она трогательно поздравила ее с 31-летием в Instagram. Экстрасенс в разговоре с Nation News "заглянула в будущее" королевы шансона и не увидела там гармонии с дочерью.

"Она достаточно закрытый человек, не рассказывает о личных переживаниях и эмоциях. Это связано со сложными отношениями с дочерью. Но к сожалению, я не вижу положительной динамики в их отношениях в ближайшие пару лет", — сказала эксперт.

Миронова считает, что просвет в отношениях матери и дочери появится тогда, когда у последней наладится собственная жизнь, в том числе личная. Плаксина почувствует, что готова пойти навстречу матери, и тогда семья сможет воссоединиться.