Астролог рассказал о «новом ренессансе» для России в 2021 году

Ректор Русской астрологической школы, ведущий астролог Михаил Бородачев прогнозирует, что 2021 год станет судьбоносным для всех знаков зодиака.

Ректор Русской астрологической школы, ведущий астролог Михаил Бородачев прогнозирует, что 2021 год станет судьбоносным для всех знаков зодиака. Для России же он станет временем нового расцвета, а также борьбы двух противоположностей, рассказал эксперт на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Следующий год по знаком Водолея, то есть под знаком воздуха. Водолей управляет энергетическими процессами, связанными с Россией. Нас ожидает ренессанс, который проживала наша страна, когда Гагарин полетел в космос. Это будет год Гагарина и Королева. Мы видим исторические циклы, которые мы переживали 30 лет, 60 лет назад. Это и распад СССР, и эпоха освоения космоса», — объяснил Бородачев.

Астролог напомнил, что гороскоп строго индивидуален. Невозможно приписать себе только один знак зодиака по дате рождения. Газетные астрологические прогнозы очень популярны у россиян, но за точными ответом на серьезный вопрос необходимо обращаться к специалисту, подчеркивает Бородачев.

«Полная карта включает позицию солнца, которая приписывает вас к определенному знаку допустим, это Козерог. А луна где? Она можеть быть и в раке. А где восходящий знак? Только при составлении полной карты мы можем составить гороскоп и выяснить, что ждет человека. Профессиональная астрология отличается от газетной, где выхватывается только один фрагмент. Я убедился, что писать газетные комментарий некорректно. Нужно осуществлять индивидуальный подход. Из-за газетных гороскопов астрологию не воспринимают всерьез», — убежден гость эфира.

В 2021 году по миру прокатится «социальное цунами». Каждые 30 лет проходит грандиозный апокалипсис, который меняет условия жизни, сказал Бородачев.

«30 лет назад был распад СССР, передел мира. В 1960-х — Хрущев, освобождение Африки. В 1930-х — великая депрессия, тоже передел мира. А в начале века, в 1900 года - стремительное индустриализации. противоборства двух разных векторов в российской политике и иных сферах – расширения и сжатия».

Говоря о последствиях 2020 года, астролог заявил, что пандемия стала своеобразным аналогом мировой войны. Целью глобального конфликта является передел мира, и за ширмой коронавируса происходит именно этот процесс.

«Ситуация, которая сейчас развернулась — это апокалипсис в головах. Водолей — это наше сознание, психика. Сейчас на первое место выходит информационное поле. Кто владеет информацией — владеет всем. Даже президентом можно будет стать за счет информационного поля, как случилось с Джо Байдном, — сказал астролог.

Итоги совместного заседания Сената и Палаты представителей, на котором будет произведен подсчет голосов выборщиков, не станут причиной гражданской войны в США, убежден астролог. По словам Богачева, коронавирус уравняет и сотрет все острые углы. Нация будет озабочена другими проблемами, а не гражданской войной.

«Как большая горячая ушла на второй план и не будет ее уже, так и внутри Америки не будет горячей войны. Это будет завершаться затяжным перетягиванием одеяла, но финансовая олигархия возобладала сейчас. Это как бы последние возможности именно финансовых олигархических мировых структур подмять под себя все, поэтому они и снесли Трампа. У Трампа ущербная тема была. По его карте рождения, а он Близнец, кармическая ось проходит в этом году. Вот он заложник социальной кармы».

Соединенные штаты сейчас находятся под гнетом кармы прошлого, уверен астролог.

«Накроет, скажем так, медным тазом эту цивилизацию. Из-под таза нужно будет вытаскивать себя, изобретая новые формы социального устройства», — сказал он.

Что касается кармы России, то тут будет все иначе, продолжил Бородачев. По мнению астролога, в грядущем году нашу страну ждет противоборство двух разных векторов в российской политике и иных сферах — расширения и сжатия.

«В России будут одинаково работать две тенденции. Первая, Юпитер – расширяйтесь, создавайте новые структуры, усиливайте влияние в экономике, политике и везде. И вторая тенденция, прямо противоположная – это Сатурн, кольца сжатия: "а вот мы вам не дадим". Две тенденции будут противоборствовать. Очень многое будет зависеть от индивидуальности каждого из нас на личном поле, а также руководства и элиты каждой страны. Это касается не только России в ближайшие два года»», — сказал Бородачев.

Ранее астролог Инна Любимова рассказала, что грядущий год будет легче, чем нынешний, однако полностью расслабляться россиянам все же не стоит. Всем слушателям и читателям медиагруппы «Патриот» она посоветовала в новогоднюю ночь думать о конкретной задаче и цели, к которой следует стремиться. Также эксперт посоветовала в грядущем году Быка «делать упор на финансы».