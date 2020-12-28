Режиссер Шахназаров рассказал о двух сокрушительных ударах РФ по планам США

Россия сумела нанести два сокрушительных контрудара по США, что позволяет Москве контролировать весь юг Европы. Об этом заявил режиссер Карен Шахназаров.

Россия сумела нанести два сокрушительных контрудара по США, что позволяет Москве контролировать весь юг Европы. Об этом заявил режиссер Карен Шахназаров.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией является сильнейшим ударом по планам Вашингтона. Это стало ответом на госпереворот в Киеве в 2014 году, который инициировали США. Ситуация на Украине могла закончиться созданием американской базы в Крыму, уточнил Шахназаров.

Вторым сильным ударом по США стала операция ВКС в Сирии. Действия России позволили сохранить политические фигуры, которые Вашингтон хотел убрать. Сейчас Москва имеет военно-морские и авиационные базы на Ближнем Востоке, что позволяет контролировать весь юг Европы, передает слова режиссера издание "Экономика Сегодня".