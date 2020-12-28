Скончалась заболевшая коронавирусом актриса Широнина

Заслуженная артистка РФ Валентина Широнина скончалась в Новосибирске. Она прослужила 42 года в театре "Красный факел".

Заслуженная артистка РФ Валентина Широнина скончалась в Новосибирске. Она прослужила 42 года в театре "Красный факел".

Сибирский филиал Союза театральных деятелей (СТД) России на своей странице в соцсетях сообщил, что у артистки диагностировали коронавирусную инфекцию. О месте и времени прощания с актрисой будет информировано позже.

Широнина стала первой выпускницей Новосибирского театрального училища в 1964 году, которая получила красный диплом. Еще студенткой, она дебютировала на сцене театра "Красный факел", а потом стала ведущей актрисой в труппе Новосибирского ТЮЗа.

Артистка также преподавала Новосибирском государственном театральном институте, была доцентом кафедры сценической речи.