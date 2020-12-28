Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:52   28 Декабря 2020
Происшествия

Скончалась заболевшая коронавирусом актриса Широнина

Скончалась заболевшая коронавирусом актриса Широнина

Заслуженная артистка РФ Валентина Широнина скончалась в Новосибирске.  Она прослужила 42 года в театре "Красный факел".

Сибирский филиал Союза театральных деятелей (СТД) России на своей странице в соцсетях сообщил, что у артистки диагностировали коронавирусную инфекцию. О месте и времени прощания с актрисой будет информировано позже.

Широнина стала первой выпускницей Новосибирского театрального училища в 1964 году, которая получила красный диплом. Еще студенткой, она дебютировала на сцене театра "Красный факел", а потом стала ведущей актрисой в труппе Новосибирского ТЮЗа.

Артистка также преподавала Новосибирском государственном театральном институте, была доцентом кафедры сценической речи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#смерть #новосибирск #актриса #коронавирус #широнина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров