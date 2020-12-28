Астролог рассказал, чего ждать россиянам от 2021 года

Инна Любимова обратил внимание, что в году Быка успеха добьются только трудолюбивые люди.

До 2021 года осталось всего несколько дней. Стоит ли ждать от него череды катаклизмов или ситуация развернется по более благоприятному сценарию рассказала на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» астролог Инна Любимова. По ее мнению, грядущий год будет легче, чем нынешний, однако полностью расслабляться россиянам все же не стоит.

«В 2020 году все немножко устали и всем хочется выдохнуть. 2021 год будет полегче, но со своими особенностями. Это будет тот год, который "доформировывает" нашу реальность и завершает все процессы, запущенные в 2020-м году. Еще некоторое время назад мы бы очень удивились, если бы нам принесли QR-код для чаевых в ресторане. А сейчас для нас это обыденность. Мир идет вперед, мы уходим в виртуальность, в онлайн-формат. И в следующем году это будет развиваться еще сильнее», — заявила Любимова.

Чтобы провести 2021 год удачно, человек должен поставить перед собой четкую цель, рассказала специалист. Всем слушателям и читателям медиагруппы «Патриот» Любимова посоветовала в новогоднюю ночь думать о конкретной задаче и цели, к которой следует стремиться. Также эксперт посоветовала в грядущем году Быка «делать упор на финансы».

«В финансовом плане год будет достаточно сложный, потихоньку начнет свой расцвет финансовый кризис, он проявится еще сильнее, чем сейчас. Так что нужно каждому готовить подушку безопасности и продумывать для себя какие-то "запасные ходы". Это может быть еще одна профессия или развитие в профессиональном плане. Наступающий год очень любит трудолюбивых людей. Так что прикладываем максимум сил, чтобы добиваться всего самого лучшего», — добавила астролог.

Если говорить о конкретных знаках зодиака, то в 2021 году удача благоволит козерогам. Для них год Быка - это самое подходящее время для того, чтобы приложить усилия и добиться успехов в любимом деле. Чуть больше усилий нужно будет приложить рыбам, овнам, ракам и весам. Для них 2021 год не такой удачный, как для козерогов, но при должном усердии они также могут достичь определенных высот.

Ранее потомственная ведьма, основатель международной магической организации «Империя Сильнейших Ведьм» Алена Полынь рассказывала, что год Быка принесет россиянам множество перемен. По словам колдуньи, жители страны воспринимают уходящий год слишком негативно. Такое отношение притягивает в их жизнь лишь неприятные события.