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16:48   28 Декабря 2020
Общество

Испытания лекарства от СОVID-19 на основе антител начнутся в России осенью

Испытания лекарства от СОVID-19 на основе антител начнутся в России осенью

Испытание российского лекарства от коронавируса на основе антител начнется осенью 2021 года, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава НИЦ им. Гамалеи сообщил, что таких препаратов может быть несколько. Лекарство будет вводиться через капельницу, действие препарата станет заметно, предположительно, через семь-десять дней. Стоимость препарата будет в разы выше вакцины, подчеркнул Гинцбург.

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#вакцина #коронавирус #гинцбург

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