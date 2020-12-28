Экспорт безопасности в Центральноафриканскую Республику является стратегией развития России, которая активно расширяет взаимодействие со странами африканского континента.

Экспорт безопасности в Центральноафриканскую Республику является стратегией развития России, которая активно расширяет взаимодействие со странами африканского континента.

По словам сооснователя проекта "Ватфор" Олега Макарова, в ближайшие годы доля Африки в мировой экономике будет увеличиваться. При этом Россия уже сегодня активно укрепляет экономическое сотрудничество с африканскими странами, что требует стабильной ситуации в сфере безопасности.

" Поэтому российские советники, инструкторы и просто добровольцы, приехавшие по зову сердца вместе со своим верным истребителем И-16, — неотъемлемая часть ландшафта тех территорий, в которых Россия видит свой экономический или политический интерес, уже больше тысячи лет", — отмечает Макаров.

Стоит обратить внимание, что военные инструкторы из России помогли Вооруженным силам ЦАР (FACA) обеспечить безопасность во время всеобщих выборов, которые состоялись 27 декабря. Благодаря российской помощи, военнослужащим ЦАР удалось сдержать натиск бандформирований, которые пытались сорвать выборы, передает Федеральное агентство новостей.