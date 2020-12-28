Замминистра обороны: разные страны ищут у России защиты от «прилетающей демократии»

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса загружены заказами, а значит и работой, на годы вперед. Интерес к российскому оружию у иностранных покупателей сильно вырос после его успешного применения против террористов в Сирии.

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса загружены заказами, а значит и работой, на годы вперед. Интерес к российскому оружию у иностранных покупателей сильно вырос после его успешного применения против террористов в Сирии.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин.

Особенно за рубежом, по словам замминистра, заинтересовались, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авиационной техникой, ударными ракетными комплексами и другими видами новейшего российского оружия.

«Особо отмечаю интерес многих стран к приобретению современных средств ПВО, которые позволяют чувствовать себя в большей безопасности от «демократии», «прилетающей, как правило, на крыльях бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул Александр Фомин.

Такой интерес замминистра объяснил тем, что только страны, обладающие современной, грамотно построенной системой противовоздушной обороны, в состоянии отразить массированные атаки крылатых ракет, ударной авиации и беспилотников, которыми в современном мире как правило начинаются вооруженные конфликты.

Страны, не обладающие современной системой ПВО, рискуют оказаться проигравшей стороной в самом начале конфликта.

Именно поэтому партнеры России, осознавая, какую жизненно важную роль в судьбе государства играет собственная система ПВО, планируют приобрести, а некоторые уже купили ракетные комплексы российского производства, которые прошли успешную проверку в условиях реальных боевых действий, заключил заместитель министра.