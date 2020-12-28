Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Министерство иностранных дел России объявило о высылке помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова.

Министерство иностранных дел России объявило о высылке помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова.

МИД РФ сообщил, что дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов.

Сегодня посол Болгарии Атанас Крыстинбыл приглашен в российское министерство для вручения ноты об объявлении военного атташе при посольстве Болгарии в Москве персоной нон грата.

Это ответные меры на действия болгарского руководства. В декабре из Болгарии был выслан военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве России в Софии.