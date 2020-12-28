16:41 28 Декабря 2020Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Министерство иностранных дел России объявило о высылке помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова.
Министерство иностранных дел России объявило о высылке помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова.
МИД РФ сообщил, что дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов.
Сегодня посол Болгарии Атанас Крыстинбыл приглашен в российское министерство для вручения ноты об объявлении военного атташе при посольстве Болгарии в Москве персоной нон грата.
Это ответные меры на действия болгарского руководства. В декабре из Болгарии был выслан военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве России в Софии.