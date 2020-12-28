Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении траулера "Онега"

Российский лидер Владимир Путин передал слова поддержи семьям погибших моряков в Баренцевом море.

Российский лидер Владимир Путин передал слова поддержи семьям погибших моряков в Баренцевом море.

Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", — говорится в письме.

Рыболовецкий траулер "Онега" с 19 членами экипажа на борту потерпел крушение в понедельник утром. Двоим морякам удалось спастись. Они рассказали о трагической гибели их товарища, которого держали до последнего за руки.

Поиски остальных людей продолжаются. Они осложнены погодными условиями. По версии специалистов, корабль затонул из-за обледенения. Также были нарушены правила технической безопасности.