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16:40   28 Декабря 2020
Общество

Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении траулера "Онега"

Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении траулера "Онега"

Российский лидер Владимир Путин передал слова поддержи семьям погибших моряков в Баренцевом море.

Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", — говорится в письме.

Рыболовецкий траулер "Онега" с 19 членами экипажа на борту потерпел крушение в понедельник утром. Двоим морякам удалось спастись. Они рассказали о трагической гибели их товарища, которого держали до последнего за руки.

Поиски остальных людей продолжаются. Они осложнены погодными условиями. По версии специалистов, корабль затонул из-за обледенения. Также были нарушены правила технической безопасности.

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#путин #судно #баренцево море

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