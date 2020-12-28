Грачевский рассказал СМИ о своем состоянии

Режиссер и сценарист Борис Грачевский рассказал журналистам, что находится под капельницей после госпитализации с коронавирусом.

Режиссер и сценарист Борис Грачевский рассказал журналистам, что находится под капельницей после госпитализации с коронавирусом.

Недавно появились сообщения, что Грачевского госпитализировали в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии. Сейчас художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" находится под наблюдением врачей. В разговоре с журналистами Федерального агентства новостей он рассказал, что его состояние оценивается как среднее.

"Да, я в больнице. Среднее состояние, маски, капельницы — все, что положено", — отметил Грачевский.

Режиссер уточнил, что поражение легких достаточно серьезное. Еще какое-то время 71-летний Грачевский будет находиться в больнице. Его выпишут, как только здоровье улучшится. По некоторым данным, Новый год он встретит в больничной палате.