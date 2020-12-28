Пожилых жителей Подмосковья начали вакцинировать от коронавируса Сообщил

Прививку от коронавируса в Московской области с понедельника могут получить жители региона старше 60 лет. Об этом сообщила глава местного минздрава Светлана Стригункова.

Прививку от коронавируса в Московской области с понедельника могут получить жители региона старше 60 лет. Об этом сообщила глава местного минздрава Светлана Стригункова.

О старте вакцинации она объявила на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с членами правительства и властями муниципалитетов. Стригункова призвала глав городских округов активно включиться в информирование населения о прививках и обратила внимание, что вакцинация будет идти и в праздничные дни.

"Пункты [вакцинации] не будут работать только 1 и 7 числа, а во все остальные дни прием по записи будет осуществляться", — цитирует главу минздрава телеканал "360".

Воробьев попросил наладить работу портала госуслуг таким образом, чтобы все желающие пройти вакцинацию понимали порядок подачи заявления и видели свою очередь. На сегодняшний день в Подмосковье работают 94 пункта вакцинации. С момента ее начала жители региона получили почти 16 тыс. доз препарата.