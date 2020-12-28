Нападки западных СМИ направлены на принижение роли России в деле нормализации ситуации в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Нападки западных СМИ направлены на принижение роли России в деле нормализации ситуации в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Ряд экспертов ориентируется на западное видение. Продвигаются проамериканские тезисы, и произошедшее в ЦАР не является исключением. Авторы Telegram-канала "Рыбарь" прокомментировали ФАН кампанию по попытке очернить российских инструкторов и их действия после эскалации 17 декабря.

"Неделю назад началась типичная информационная война: боевиков, бандитов, вчерашних радикальных исламистов начали внезапно называть "оппозицией" и "повстанцами", а российских инструкторов выставлять комбатантами, которые ведут огонь по мирному населению", — заметили эксперты.

Мнение в западной прессе воспринимается как непреложная истина, многие попросту не перепроверяли данные. Далее информация о якобы жестокости россиян начала распространяться через социальные сети. Ожидался геополитический провал для России, однако ситуация обернулась иначе. Инструкторы из РФ и подготовленные ими отряды спецназначения ЦАР смогли успешно отразить атаку боевиков.

Группировки пытались сорвать выборы президента и депутатов нижнего парламента, однако жители все равно смогли успешно пойти на выборы 27 декабря.