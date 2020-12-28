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16:21   28 Декабря 2020
Политика

Владимир Путин провел телефонный разговор с главой КНР

Владимир Путин провел телефонный разговор с главой КНР

Российский президент Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Об этом сообщают журналисты КНР.

Согласно полученной информации, российский и китайский лидеры обменялись новогодними поздравлениями.

Владимир Путин в преддверии Нового года приступил к проведению телефонных переговоров со своими коллегами из разных стран. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщал, что это хороший повод в очередной раз обсудить двустороннее сотрудничество между государствами.

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#путин #си цзиньпин #китай

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