Кто, если не Пашинян. Оппозиция Армении требует отставки премьера

Политолог считает, что армянской оппозиции необходимо консолидироваться в 2021 году.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил недоброжелателям, что государственные границы в некоторых регионах страны охраняются не только местными солдатами, но и Вооруженными силами РФ. В частности, он упомянул Сюникскую область, неподалеку от которой расположились новые боевые посты сил Азербайджана. Если президент Ильхам Алиев из Баку отдаст приказ атаковать регион, вмешаться придется не только Армении, предупредил Пашинян.

«Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника [Сюникской области] вмешаются не только Вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого», — заявил премьер в беседе с Общественным телевидением Армении.

В протекции со стороны Москвы Пашинян уверен, однако собственную политическую устойчивость оценивает слабо. Уже почти два месяца в Ереване не утихают протесты, люди требуют отставки премьер-министра за то, что «сдал» Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) войскам Азербайджана (после подписания мирного соглашения, о котором договорились Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян).

К протестующим присоединился даже президент Армении Армен Саркисян. По его словам, решить все проблемы государства разом поможет только одна мера: отставка Никола Пашиняна. На выкрики: «Пашинян, выходи!» у здания армянского парламента и многочисленные призывы покинуть занимаемый пост сам действующий глава правительства практически не реагировал, изредка призывая недовольных разойтись по домам.

Однако несколько дней назад Пашинян сказал то, что от него ждут еще с 10 ноября (дня объявления перемирия в НКР). На своей странице в Facebook премьер-министр объявил, что готов оставить свой пост по велению народа. Проблема, по мнению армянского главы, в том, что народ никак не может сформировать единую позицию. Оппозиция имела все ресурсы для этого, но сплотить вокруг себя Армению не смогла.

Протесты в Ереване лишены единой политической воли, оппозиционеры по-разному видят будущее Армении и Арцаха. В таких условиях уступать кресло премьер-министра нельзя, пишет Пашинян. Единственный шанс решить вопрос законным путем — провести досрочные выборы в парламент.

«Я не привязан к креслу премьера, но не могу иметь неосторожного отношения к правительству и должности премьера. <…> С должности премьера я могу уйти только по решению народа. <…> Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов. Предлагаю парламентским и заинтересованным силам провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году», — сообщил армянский премьер.

Слова Никола Пашиняна нельзя назвать прямым заявлением об отставке, считает директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ», политолог Станислав Тарасов. Премьер-министр лишь указал на то, что власть у него получится забрать только законным путем, через досрочные выборы в парламент. Провести их можно, но удастся ли оппозиции к тому моменту найти лидера — большой вопрос, объяснил эксперт.

«Армяне сейчас в шоке от того, как долго они находились в зазеркалье, не видя собственных проблем. Потери территорий в Нагорном Карабахе — это сильнейший удар, и для того, чтобы от него оправиться, должны пройти десятилетия. Рейтинги у Пашиняна сейчас очень низкие, но до тех пор, пока в Армении не появился лидер национального уровня, ситуация не поменяется. Ведь тут нужно не просто проводить политику реванша, но и выдвинуть какую-то конструктивную программу. Неслучайно Москва не подталкивает армянскую оппозицию, хотя Владимир Путин признавал, что Пашинян совершил ряд политических ошибок», — подчеркнул Тарасов.

Если в 2021 году оппозиция Армении консолидируется, то Николу Пашиняну будет сложно удержать власть, подытожил специалист.

Справка ПС

Жители Сюникской области с недавнего времени обеспокоены изменением статуса-кво в Нагорном Карабахе. Если раньше блокпосты азербайджанских военнослужащих находились в 100 километрах от местных населенных пунктов, то сейчас пулеметные точки войск Алиева расположились в нескольких метрах от условной границы области.

27 сентября 2020 года между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт в Нагорном Карабахе. Вечером 9 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили о полном прекращении огня и всех военных действий с 00:00 10 ноября 2020 года в НКР.