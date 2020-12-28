Помощь России властям Центральноафриканской Республики позволила обеспечить безопасное проведение президентских выборов в ЦАР.

Помощь России властям Центральноафриканской Республики позволила обеспечить безопасное проведение президентских выборов в ЦАР.

Состоявшиеся 27 декабря выборы президента и депутатов нижней палаты парламента прошли при высокой явке избирателей. Демократическому процессу не смогли помешать вооруженные провокации бандформирований и информационные атаки враждебных сил. При этом легитимность выборов признана международным сообществом, сообщает глава военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

"Раньше африканцы стояли в очередях за продуктами, выдаваемыми гуманитарными организациями. Теперь люди стоят, чтобы проголосовать", — подчеркнул он.

Долгие годы смена власти в ЦАР осуществлялась насильственным путем. Однако благодаря России ситуация в республике была нормализована. На первом этапе российская сторона оказала помощь в достижении Хартумских соглашений. В настоящее время Россия помогает властям ЦАР обеспечить порядок в стране и нормализовать политический процесс, передает "Федеральное агентство новостей".