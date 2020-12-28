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16:12   28 Декабря 2020
Общество

Голикова сообщила об исчезновении коронавирусных диссидентов в Кабмине РФ

Голикова сообщила об исчезновении коронавирусных диссидентов в Кабмине РФ

COVID-диссиденты в российском правительстве были, но уже сейчас их нет. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 

Она стала гостьей программы "Познер" на Первом канале и в рамках эфира ответила на ряд связанных с пандемией вопросов. Один из них был о том, существовали ли в Кабмине РФ COVID-диссиденты. По словам Голиковой, такие действительно были но сейчас их, скорее всего, уже нет.

Ранее о коронавирусных диссидентах высказывался президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что некоторые люди действительно могут отказываться верить в существование инфекции или приуменьшать масштабы ее распространения, но они ведут себя так до тех пор, пока лично не столкнутся с вирусом.

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#правительство рф #голикова #коронавирус

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