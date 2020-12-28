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16:12   28 Декабря 2020
Общество

Новое отделение скорой помощи открылось в больнице Петербурга после ремонта

Новое отделение скорой помощи открылось в больнице Петербурга после ремонта

Обновленное отделение скорой помощи заработало после капитального ремонта в Александровской больнице Санкт-Петербурга.

Подразделение скорой помощи заметно расширили, отремонтировали и обеспечили всем необходимым оборудованием, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"Благодаря его запуску врачи смогут быстрее принимать пациентов, а также снизить нагрузку на инфекционные койки, используя их для лечения среднетяжелых и тяжелых пациентов с COVID-19", — сказано в сообщении.

Данная станция скорой оказывает помощь примерно 15% больным из общего потока пациентов. Она заметно снижает нагрузку на все лечебные отделения стационара.

Недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что уже в январе в Северной столице заработает новый инфекционный стационар-трансформер. Городское правительство выделило на строительство и оснащение оборудованием корпуса 4,1 млрд рублей из бюджета субъекта, уточнили в администрации.

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#петербург #беглов #скорая помощь

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