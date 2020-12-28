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16:06   28 Декабря 2020
Происшествия

Водолазы нашли три спасательных круга в районе трагедии с судном "Онега"

Водолазы нашли три спасательных круга в районе трагедии с судном "Онега"

Спасатели МЧС нашли три спасательных круга в районе крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море. Источник ФАН в экстренных службах сообщил, что выживших пока не нашли.

Траулер "Онега" пошел ко дну у Новой Земли. При крушении на его борту находились 19 моряков. Двое из них смогли выжить, а остальных продолжают искать спасатели. К месту ЧП выдвинулись три экипажа МЧС.

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко оперативно создали штаб для расследования причин трагедии с затонувшим в Баренцевом море судном "Онега". Члены штаба ведут расследование произошедшего ЧП.

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