Последний день декабря объявлен выходным во всех регионах России

Власти всех 85 российских регионов приняли решение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Последней к их числу присоединилась в понедельник Северная Осетия.

Власти всех 85 российских регионов приняли решение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Последней к их числу присоединилась в понедельник Северная Осетия.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин призвал руководителей всех субъектов в индивидуальном порядке сделать 31-е число выходным. Он отметил, что работа в этот праздничный день "мягко говоря, своеобразная", а по действующему законодательству в сжатые сроки ввести выходной на федеральном уровне невозможно.