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15:58   28 Декабря 2020
Общество

Последний день декабря объявлен выходным во всех регионах России

Последний день декабря объявлен выходным во всех регионах России

Власти всех 85 российских регионов приняли решение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Последней к их числу присоединилась в понедельник Северная Осетия.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин призвал руководителей всех субъектов в индивидуальном порядке сделать 31-е число выходным. Он отметил, что работа в этот праздничный день "мягко говоря, своеобразная", а по действующему законодательству в сжатые сроки ввести выходной на федеральном уровне невозможно.

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#россия #новый год #31 декабря

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