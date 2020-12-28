Кнутов рассказал об уникальности российского беспилотника «Орион»

Минобороны России впервые показало «Орион» в ударном варианте. Военный эксперт сравнил его боевые характеристики с турецким Bayraktar TB2.

Минобороны России впервые официально показало беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион» в ударном варианте. Фото появилось в календаре на 2021 год среди других образцов современных вооружений.

«Орион» был создан в ходе опытно-конструкторской работы «Иноходец». На снимке аппарат показан в пустынном камуфляже, он изображен с подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Вес боеприпасов составляет 21 килограмм, а осколочно-фугасной боевой части — семь килограммов.

Кроме того, авиабомбы оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения. Они могут поражать легкую бронетехнику и живую силу противника.

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Помимо «Ориона» в календаре есть фото тяжелого ударного беспилотника «Охотник», истребителя пятого поколения Су-57, подводной лодки класса «Борей», БМП «Армата» и других видов вооружения.

28 декабря беспилотник «Орион» провел стрельбу малогабаритными управляемыми ракетами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По данным издания, массовое поступление «Ориона» в войска обеспечит «паритет с вероятным противником в этом классе техники».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что первые комплексы «Орион» уже поступили на вооружение Воздушно-космических войск России.

Как объяснил «Политике Сегодня» военный эксперт Юрий Кнутов, уникальность БПЛА «Орион» состоит в его многофункциональности.

«Беспилотник выполняет три функции. Он может быть разведчиком — решать разведывательные задачи, может быть ударным беспилотником, либо самолетом-ретранслятором — передавать сигналы и сообщения. Это уникально», — не сомневается эксперт.

Кроме того, собеседник агентства заметил, что «Орион» превосходит по массе и габаритам основной беспилотник турецкой армии Bayraktar TB2.

«Он чуть больше по размаху крыла — на один метр, чем у Bayraktar, и на полтора метра длиннее. Весом он потяжелее на 300 килограммов, но он несет бомбовую нагрузку в 250 кг, а Bayraktar — лишь в 150 кг», — обратил внимание Кнутов.

Еще одна особенность «Ориона» заключается в том, что он способен находиться в полете целые сутки. По словам эксперта, с помощью двух таких БПЛА и одной машины управления можно организовать круглосуточный контроль над какой-то местностью. Максимальная продолжительность полета Bayraktar TB2 составляет лишь 12 часов. Впечатляют и ударные возможности БПЛА, продолжил собеседник издания.

«Его возможности были проверены в Сирии. Он может нести управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы. Это позволяет действовать с высоты 8 километров по цели — это “потолок”», — рассказал Кнутов.

Также военный эксперт обратил внимание на различные способы посадки «Ориона». По его словам, она осуществляется в автоматическом режиме при незначительном вмешательстве оператора.

«Есть три варианта. Либо по ГЛОНАССУ [российская спутниковая система навигации — прим. ред.] садится сам. Если система заглушена, то есть специальная небольшая радиолокационная станция, которая ему позволяет садиться при плохой погоде. Если сложная помеховая обстановка, то с помощью лазерного дальномера осуществляется посадка», — объяснил Кнутов.

Собеседник агентства выразил мнение, что массовое производство БПЛА «Орион» не только усилит российское вооружение, но и в дальнейшем может выйти на мировой уровень.

«У нас появился самолет, который способен решать широкий спектр задач. Причем не только в интересах наших Вооруженных сил. Но я считаю, что он с точки зрения экспортного потенциала тоже имеет очень большие возможности. И самое главное — “Орион” чисто из российских деталей состоит. Там нет даже гвоздя иностранного. Не только каких-то там серьезных узлов и агрегатов», — подытожил Кнутов.

Справка ПС

Беспилотник «Орион» разрабатывается с 2011 года компанией «Кронштадт» по заказу Минобороны РФ. БПЛА представляет собой класс средневысотных аппаратов большой продолжительности полета — до суток. Его вес достигает 1100 килограммов, полезная нагрузка — 250 кг.

В 2015 году создали первый опытный образец аппарата, а уже в следующем начались испытания. Экспортная версия была продемонстрирована на авиасалоне МАКС-2017. В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект «Ориона» поступил в апреле этого года.

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 также принадлежит классу средневысотных БПЛА с большой продолжительностью полета. Его максимальное нахождение в воздухе в два раза меньше «Ориона» — 12 часов. Разработка началась в 2000-х годах частной компанией «Baykar Makina».