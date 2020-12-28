Голикова высказалась по поводу статистики смертности от коронавируса

Премьер-министр России Татьяна Голикова прокомментировала статистические данные о смертности в России из-за коронавируса.

Премьер-министр России Татьяна Голикова прокомментировала статистические данные о смертности в России из-за коронавируса.

Россия никогда не утаивала сведения о количестве смертельных случаев среди пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции. С начала пандемии "ни на одну единичку" не скрывала данные, заявила Голикова.