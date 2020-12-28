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15:47   28 Декабря 2020
Общество

Голикова высказалась по поводу статистики смертности от коронавируса

Голикова высказалась по поводу статистики смертности от коронавируса

Премьер-министр России Татьяна Голикова прокомментировала статистические данные о смертности в России из-за коронавируса.

Россия никогда не утаивала сведения о количестве смертельных случаев среди пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции. С начала пандемии "ни на одну единичку" не скрывала данные, заявила Голикова.

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#статистика #смертность #голикова

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