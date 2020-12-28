Der Spiegel: Германии придется защищать «СП-2» от Байдена, так же как от Трампа

Германия не намерена идти на поводу у США и в угоду Вашингтону отказываться от строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, приводя заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

Германия не намерена идти на поводу у США и в угоду Вашингтону отказываться от строительства газопровода «Северный поток – 2».

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, приводя заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

При этом издание отмечает, что соперников по недавним президентским выборам в США Дональда Трампа и Джо Байдена объединяет непримиримая позиция по отношению к российскому газопроводу, и можно не сомневаться в том, что после смены власти в Белом доме новый президент США продолжит курс своего предшественника против «Северного потока – 2».

«Мы не можем говорить о европейской солидарности, если под этим понимается, что в будущем мы должны поступать только так, как того хочет Вашингтон. Федеральное правительство не изменит свою позицию в отношении "Северного потока — 2"», — заявил член Социально-демократической партии Германии (СДПГ).

Новый российский газопровод, который протянется по дну Балтийского моря и напрямую свяжет Россию и Европу, к настоящему моменту построен на 94%, напоминает издание.

Однако Соединенные Штаты не оставляют попыток помешать окончательной реализации проекта, используя в качестве инструмента санкции, которыми они угрожают не только России, но и немецким компаниям.

Свое противодействие российскому газопроводу в США объясняют заботой об энергетической независимости Европы, так как «Северный поток – 22» якобы поставит европейцев в слишком большую зависимость от российского газа. В то де время сторонники газопровода, считают, что США преследуют лишь одну цель – продавать в Европу свой более дорогой СПГ (сжиженный природный газ).

Действующий президент США Дональд Трамп своими действиями уже добился того, что германо-американские отношения опустились до небывало низкого уровня, отмечает издание. Помимо давления на Берлин из-за «Северного потока – 2», он также считал, что Германия недостаточно отчисляет на оборону и требовал увеличения взносов в бюджет НАТО.

Можно не сомневаться, что избранный президент США Джо Байден по этим пунктам продолжит политику своего предшественника, а значит продолжит давить на Германию.

«Важно, чтобы по центральным стратегическим и геополитическим вопросам у нас была общая линия, чтобы мы стояли на одной стороне поля», — приводит Der Spiegel слова Байдена.

При этом автор материала отмечает, что глава МИД ФРГ Хайко Маас согласен с требованием НАТО отчислять на военные нужды 2% ВВП страны. Однако в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, все государства вынуждены вносить изменения в свои финансовые планы. А после того, как этот кризис закончится, по его словам, всем придется обсудить, как эта ситуация отразилась на движении к общей цели.