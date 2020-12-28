"Главный гардемарин России" Сергей Жигунов сообщил поклонникам, что госпитализирован с Covid-19.

"Главный гардемарин России" Сергей Жигунов сообщил поклонникам, что госпитализирован с Covid-19.

Жигунов отметил, что в этом году его ждет самый необычный Новый год. Он проведет праздник в одиночестве — без елки и традиционного оливье. По словам актера, на базе Ливадийской больницы был развернут "ковидный госпиталь". Именно туда и определили заболевшего актера.

"Спасибо врачам, потому что неизвестно, чем бы закончилось. Будьте здоровы. С наступающим!" — написал Жигунов в Instagram.

СМИ сообщили, что 28 декабря в больницу с коронавирусом попали режиссер Борис Грачевский и актриса Алиса Фрейндлих. Поклонники обеспокоены, что среди звезд стало больше больных COVID-19. Они переживают за артистов, которые старше 65 и входят в группу риска.