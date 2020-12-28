Сатановский грубо отреагировал на влияние элит в выборе преемника Путина

Названы наиболее вероятные кандидаты на пост Президента России после ухода Владимира Путина.

Интересы представителей российской политической и бизнес-элиты не будут определяющими при выборе преемника действующего Президента РФ. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел политолог Евгений Сатановский.

«Российские элиты могут идти в задницу. Именно это направление я бы им рекомендовал, вне зависимости от того, когда они почему-то решили, что представляют собой элиту. Решать будут люди, которые отвечают за страну. Решать они будут, насколько можно судить, самостоятельно. Не под давлением, не благодаря шантажу, не пытаясь выстраивать баланс интересов между мифическими элитами. Как и положено», — категоричен Сатановский.

Несогласных же политолог отправил «к своим счетам, виллам и активам» в любую из стран, «куда они на протяжении последних 30 лет сливали свои деньги».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия—1» озвучил список наиболее вероятных кандидатов на пост главы государства после ухода Владимира Путина.

По версии главного либерал-демократа страны, это нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Сам Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что пока не определился, пойдет ли он на выборы в 2024 году.