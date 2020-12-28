В Петербурге запускают новогодний «Жиринобус»

Партийный автобус начал курсировать по улицам Северной столицы с 25 декабря.

На улицах Санкт-Петербурга в преддверии Нового года появился «Жиринобус». Акцию запустило региональное отделение ЛДПР, сообщили в пресс-службе партии.

Празднично украшенный партийный автобус начал курсировать по улицам с 25 декабря. С ним сможет сфотографироваться каждый желающий. Кроме того, жителей Северной столицы не оставит без подарков Дед Мороз ЛДПР.

По словам координатора петербургского регионального отделения ЛДПР Юрия Ломакина, из-за пандемии коронавируса многие муниципалитеты отменили елки и новогодние гуляния. Впрочем, COVID-19 не должен лишить петербуржцев праздника.

«Мы в ЛДПР считаем, что нарушение привычного ритма жизни - не повод отказываться от праздничного настроения. Особенно, когда дело касается самых маленьких», — отметил Ломакин.

В новогодние каникулы с 30 декабря по 10 января 20214 года в Петербурге начнут действовать ограничительные меры. Работа общепита приостановится до 3 января: будут закрыты кафе, рестораны, столовые и зоны фуд-корта. С 4 по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19.00 до 6.00.

На карантин также закроются музеи, театры и концертные залы.