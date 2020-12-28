Жители ЦАР ответственно подошли к президентским выборам

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Сергей Чемеков рассказал об особенностях проведения выборов в Центральноафриканской Республике.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Сергей Чемеков рассказал об особенностях проведения выборов в Центральноафриканской Республике.

По его словам, на президентских выборах в ЦАР была зафиксирована рекордно высокая явка избирателей, что свидетельствует об ответственном отношении граждан к будущему своей страны.

«Жители республики очень ответственно подошли к выборам главы государства – все проходило в дежурном режиме, мирно и спокойно. Как говорят старожилы, раньше такое даже представить себе было сложно», — пояснил он.

Корреспондент подчеркнул, что правительственные силы смогли обеспечить безопасность выборов, что во многом является заслугой работы российских инструкторов, которых РФ направила на территорию ЦАР по согласованию с Совбезом ООН, передает ФАН.