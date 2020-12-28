15:22 28 Декабря 2020Происшествия
Очевидцы засняли перестрелку между полицией и боевиками в Грозном
Двое сотрудников правоохранительных органов стали жертвами стрельбы в Грозном, боевика ликвидировали. Видео с места инцидента появилось в Сети.
Двое сотрудников правоохранительных органов стали жертвами стрельбы в Грозном, боевика ликвидировали. Видео с места инцидента появилось в Сети.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника ППС.
По информации другого источника, на проспекте Путина на правоохранителей напал вооруженный боевик.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено.