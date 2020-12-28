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15:22   28 Декабря 2020
Происшествия

Очевидцы засняли перестрелку между полицией и боевиками в Грозном

Очевидцы засняли перестрелку между полицией и боевиками в Грозном

Двое сотрудников правоохранительных органов стали жертвами стрельбы в Грозном, боевика ликвидировали. Видео с места инцидента появилось в Сети.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника ППС.

По информации другого источника, на проспекте Путина на правоохранителей напал вооруженный боевик.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено.

 

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