Сотрудник фирмы получил выстрел от начальника за отказ работать в выходной

Москвич сообщил в полицию о том, что его начальник выстрелил в него из пистолета за то, что тот отказался работать сверх нормы.

Москвич сообщил в полицию о том, что его начальник выстрелил в него из пистолета за то, что тот отказался работать сверх нормы.

Сотрудник одной из московских организаций написал заявление в полицию. Мужчина сообщил, что его работодатель сначала набросился на него с кулаками и жестоко избил, а потом достал газовый пистолет и выстрелил из него в лицо потерпевшему.

По словам злоумышленника, такое поведение руководителя было вызвано тем, что его подчиненный отказался работать сверх нормы. Начальник попросил москвича остаться на рабочем месте после завершения рабочей смены на всю ночь в выходной день.

В результате потасовки работник получил химический ожог, а также медики подтвердили у него перелом носа. По факту произошедшего правоохранители инициировали проверку.