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15:17   28 Декабря 2020
Происшествия

Нападение на сотрудников ППС произошло в центре Грозного

Нападение на сотрудников ППС произошло в центре Грозного

Боевики напали на правоохранителей на одном из перекрестков в центре города. Очевидцы рассказали, что слышали стрельбу. Один из преступников был ликвидирован.

Инцидент произошел на перекрестке у улицы Мира. Местные жители услышали выстрелы и увидели на земле двух человек. Полицейские попросили очевидцев покинуть место происшествия для собственной безопасности.

По предварительным данным, произошло нападение на сотрудников ППС. Двое нападавших были вооружены ножами, один из них ликвидирован на месте. СМИ сообщают, что в результате перестрелки погибли двое сотрудников полиции.

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#убийство #стрельба #грозный

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