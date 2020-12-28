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15:26   28 Декабря 2020
Россия

Во всех российских регионах 31-е декабря объявлено выходным днем

Во всех российских регионах 31-е декабря объявлено выходным днем

Власти Северной Осетии объявили 31-е декабря выходным днем, сообщили в пресс-службе правительства. Регион стал последним в России, объявившим последний день календарного года нерабочим. Таким образом, по всей стране в 2020 году 31-е декабря стало выходным.

В 2021 году последний день декабря будет нерабочим: 31 число выпадает на пятницу. В октябре уходящего года Кабмин РФ утвердил перенос выходных дней.  

23 декабря президент Владимир Путин на заседании Госсовета поддержал идею сделать 31 декабря нерабочим по всей стране, отметив, что работа в этот день «очень своеобразная».

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#россия #общество #северная осетия #31 декабря

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