Во всех российских регионах 31-е декабря объявлено выходным днем

Последней это сделала Северная Осетия.

Власти Северной Осетии объявили 31-е декабря выходным днем, сообщили в пресс-службе правительства. Регион стал последним в России, объявившим последний день календарного года нерабочим. Таким образом, по всей стране в 2020 году 31-е декабря стало выходным.

В 2021 году последний день декабря будет нерабочим: 31 число выпадает на пятницу. В октябре уходящего года Кабмин РФ утвердил перенос выходных дней.

23 декабря президент Владимир Путин на заседании Госсовета поддержал идею сделать 31 декабря нерабочим по всей стране, отметив, что работа в этот день «очень своеобразная».