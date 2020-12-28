Вдова Олега Табакова впервые вышла в свет после госпитализации

Вдова Олега Табакова Марина Зудина впервые появилась на публике после сообщения о внезапной госпитализации.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина впервые появилась на публике после сообщения о внезапной госпитализации.

Актриса, по сообщениям СМИ, неожиданно попала в больницу на выходных. Но сразу после этого Зудина вышла на сцену МХТ им. Чехова, где играет одну из главных ролей в спектакле Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия". Артистка безупречно отработала представление, вопреки появившимся ранее слухам о проблемах со здоровьем.

Актриса с иронией написала в своем Instagram, что вчера попала в больницу, но уже сегодня выступила в предновогоднем "Идеальном муже". Ранее в комментарии журналистам Зудина опровергла госпитализацию.

По информации "Московского комсомольца" актрисе стало плохо во время похода в салон красоты. Общее недомогание она списывала на проблемы с давлением, но сотрудники все же решили вызвать скорую. В Сети ходят слухи, что врачи диагностировали у нее вертебро-базилярную недостаточность.