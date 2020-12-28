Новак выразил уверенность в успешной достройке "Северного потока — 2"

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток — 2" будет успешно достроен.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток — 2" будет успешно достроен.

"СП-2" находится в высокой степени готовности, по словам вице-премьера. К тому же, в успехе строительства заинтересованы европейские партнеры России.

"Уверен, что "Северный поток — 2" будет достроен", — добавил Новак.

Он также прокомментировал угрозу санкций, направленных против российского проекта. Работа будет продолжаться в созданных условиях, уверен вице-премьер, а под ограничения необходимо подстроиться.