Фанаты «Бейтара» из Иерусалима взбунтовались после перепродажи клуба арабам

Фанаты недовольны сделкой клуба с членом правящей семьи Абу-Даби.

Гражданин ОАЭ, член правящей семьи Абу-Даби шейх Хамад бен Халифа Аль-Нахайян приобрел 50% акций израильского футбольного клуба «Бейтар» из Иерусалима, что возмутило болельщиков, сообщает The Guardian.

Команда знаменита тем, что никогда не выставляла на поле арабских игроков, а ее фанаты не скрывают враждебного отношения к жителям соседних стран. Теперь члены группировки «La Familia» выкрикивают оскорбления в адрес нового владельца из Абу-Даби, желают смерти его соотечественникам, а также рисуют антиарабские граффити в Иерусалиме.

«Сделка настроила многих фанатов против клуба. Болельщики получили репутацию расистов не на пустом месте», — сообщил Моар Ифрах, болельщик «Бейтара».

Продажа клуба стала результатом дипломатической оттепели между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами после подписания странами соглашений об установлении официальных отношений и ряда дружественных шагов.

Мони Баруш, гендиректор «Бейтара» заявила, что сделка «это хорошая возможность положить конец расизму со стороны меньшинства болельщиков». Моше Хогег, 39-летний израильский бизнесмен, владевший клубом в прошлом, заявил «Observer», что он и шейх Хамад «хотят показать миру, что евреи и мусульмане могут делать прекрасные вещи вместе и вдохновлять молодое поколение».

В заявлении на сайте команды сообщается, что шейх вложит в клуб почти 70 миллионов фунтов стерлингов до 2030 года, а также сам Хамад отметил, что двери клуба открыты для «всех талантов», независимо от их расы или религии игроков.

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