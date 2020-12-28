Нижегородские и петербургские власти обсудили сотрудничество в пандемию

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудили аспекты сотрудничества регионов во время пандемии коронавируса.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудили аспекты сотрудничества регионов во время пандемии коронавируса.

Петербургские компании готовы поставлять в Нижний Новгород продукцию для борьбы с COVID-19. К тому же Северная столица может начать возить в соседний регион оборудование для дезинфекции. Речь идет о мобильном гигиеническом центре от компании "АКСМ".

"В Петербурге, в том числе на площадках Особой экономической зоны, сформировался кластер предприятий, выпускающих продукцию для борьбы с коронавирусной инфекцией, лекарственные препараты", —– напомнил Беглов.

Еще в Петербурге производят тест-системы на наличие антител к коронавирусу. Их выпуск налажен на предприятиях "Витал Девелопмент Корпорэйшн" и "Биопалитра". Вакцину от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" производит петербургская компания "Биокад".