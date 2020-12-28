Пушков: Штаты сами успешно дискредитируют демократию, но винят в этом РФ

Недавние президентские выборы в Соединенных Штатах Америки продемонстрировали серьезное ослабление демократических принципов в стране, однако Вашингтон продолжает обвинять Россию в подрыве демократии и выделять средства на противодействие.

Недавние президентские выборы в Соединенных Штатах Америки продемонстрировали серьезное ослабление демократических принципов в стране, однако Вашингтон продолжает обвинять Россию в подрыве демократии и выделять средства на противодействие.

Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета-Федерации, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«США выделили 290 млн долларов на противодействие влиянию России в мире и ее «попыткам посеять недоверие к демократическим институтам». Первая цель отражает нервозность США по поводу падения собственного влияния. Вторая цель — и вовсе надуманная», — сообщает сенатор.

Россия, по его словам, ничем не дискредитирует демократические институты, но в этом сильно преуспели сами Соединенные Штаты, с их сомнительными выборами. Стараниями Демократической партии 47% американских избирателей не верят официальным итогам подсчета голосов, напомнил Пушков.

При этом действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал избранного главу государства «фейковым президентом». При этом Трамп сравнил американские выборы с афганскими, отметив, что в Афганистане процедура избрания нового главы государства проходит более надежно, чем в США.

Напомним, всеобщее голосование на выборах президента США прошло 3 ноября 2020 года, и подсчет голосов сопровождался множеством сообщений о фальсификациях и манипуляциях с избирательными бюллетенями. Победитель выборов в итоге был определен только после голосования Коллегии выборщиков, которое состоялось 14 декабря. Однако точку в этой сложной избирательной кампании должен поставить Конгресс США, которому нужно официально подтвердить победу на выборах кандидата от демократов Джо Байдена.