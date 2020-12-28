Семьи пропавших после крушения моряков получат поддержку от государства

Родственникам рыбаков с суда "Онега", затонувшего в Баренцевом море, будет оказана государственная поддержка, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Родственникам рыбаков с суда "Онега", затонувшего в Баренцевом море, будет оказана государственная поддержка, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

По поручению Абрамченко был создан оперативный штаб для расследования причин происшествия. Точные обстоятельства трагедии пока не установлены, в районе ЧП продолжают работу спасатели.

"Семьям рыбаков и членов экипажа будет оказана необходимая поддержка", — сказала вице-премьер.

Некоторое время назад журналисты Федерального агентства новостей сообщали, что названа предварительная причина крушения. В день трагедии в Архангельской области установились сильные морозы, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду.