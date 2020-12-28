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14:39   28 Декабря 2020
Общество

Обнаруженный в Британии штамм коронавируса нашли на границе Финляндии с РФ

Обнаруженный в Британии штамм коронавируса нашли на границе Финляндии с РФ

Новая, более заразная мутация вируса SARS-CoV-2, которая была впервые выявлена в Великобритании, обнаружена в Финляндии в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо.

По данным финской газеты Kouvolan Sanomat, первый носитель нового штамма был выявлен во время рождественских праздников (24-25 декабря). В государство он прибыл из Соединенного Королевства. Медицинский округ Кюменлааксо начал отслеживать цепочки заражения, чтобы остановить распространение вируса.

В организации здравоохранения и социального благополучия Финляндии (THL) призвали всех прибывших в страну 7 декабря и позднее пройти тест на COVID-19. Провериться на наличие инфекции повторно рекомендовали и тем, кто уже тестировался по прибытии.

По последним данным, в Финляндии насчитывается 35 137 случаев COVID-19. Справиться с инфекцией в стране смогли около 26 тыс. человек, 546 скончались.

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#великобритания #коронавирус #COVID-19

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