Поисковики установили координаты затонувшего в Баренцевом море судна

Затопленное в Баренцевом море судно "Онега" находилось с западной стороны архипелага Новая Земля за сутки до трагедии. Поисковики установили координаты траулера.

Затопленное в Баренцевом море судно "Онега" находилось с западной стороны архипелага Новая Земля за сутки до трагедии. Поисковики установили координаты траулера.

Согласно сведениям с карты передвижения, накануне судно остановилось в акватории рядом с островом Южный, сообщил знакомый с ситуацией источник Федерального агентства новостей.

По данным системы позиционирования, "Онега" была остановлена в ночь на 28 декабря. С тех пор траулер пропал с радаров и никаких сведений о его передвижениях не поступало.

Некоторое время назад журналисты Федерального агентства новостей опубликовали список моряков. В момент затопления на судне находились 19 человек. Двух членов экипажа удалось спасти, поиск остальных 17 продолжаются.