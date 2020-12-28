Назван секрет быстрого "омоложения" кожи к Новому году в домашних условиях

Косметологи используют ряд нехитрых, но действенных процедур, чтобы в рекордно короткие сроки "омолодить" своих клиентов перед новогодними праздниками.

Косметологи используют ряд нехитрых, но действенных процедур, чтобы в рекордно короткие сроки "омолодить" своих клиентов перед новогодними праздниками.

Идеальной процедурой для Нового года, которая омолодит кожу за короткий срок, является "процедура красной дорожки". Однако при этом нельзя забывать, что она освежают кожу на непродолжительное время, заявила врач-косметолог Александра Гонт.

"Накануне празднования Нового года можно сделать мезотерапию. Эффект от "уколов красоты" будет радовать вас еще несколько месяцев", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

В том случае, если девушка не может найти время для косметолога, подготовить кожу для праздника можно и в домашних условиях при помощи различных масок, которые продаются в магазинах. Несмотря на то, что они представлены в разной ценовой категории, Гонт советует отдать предпочтение тем, что подороже, так как в них содержатся компоненты, которые лучше проникают в кожу.

"За несколько часов до праздника нужно умыться, сделать пилинг или скраб, затем нанести маску. Потом — закрепить результат сывороткой с содержанием витамина С и кремом", — отметила Гонт.

Чтобы хорошо выглядеть в праздничную ночь, следует пересмотреть свой рацион, советует косметолог. По ее словам, сахар и алкоголь являются главными врагами красоты.