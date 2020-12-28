Представитель МИНУСКА назвал дату оглашения первых результатов выборов в ЦАР

Результаты президентских выборов в ЦАР будут обнародованы 4 января. Окончательные итоги станут известны на раньше 19 января.

Результаты президентских выборов в ЦАР будут обнародованы 4 января. Окончательные итоги станут известны на раньше 19 января.

Публикацию первых итогов президентских выборов анонсировали представители МИНУСКА. Предварительные итоги станут известны через неделю после завершения голосования, подведения результата подсчета голосов следует ожидать не ранее 19 января. Если ни один из кандидатов на пост президента не наберет свыше 50% голосов, в феврале 2021 года в стране пройдет второй тур выборов.

Президентские выборы в ЦАР состоялись 27 декабря 2020 года, хотя их проведению пытались помешать члены незаконных вооруженных формирований. Кроме президента, граждане республики проголосовали за депутатов парламента. Это было первое голосование в стране, в котором приняло участие подавляющее большинство избирателей.