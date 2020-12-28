Политолог подвел итоги двухлетнего присутствия российской миссии в ЦАР

Помощь России властям Центральноафриканской Республики позволила урегулировать ситуацию в стране. Об этом заявил историк и политолог Игорь Димитриев.

Помощь России властям Центральноафриканской Республики позволила урегулировать ситуацию в стране. Об этом заявил историк и политолог Игорь Димитриев.

По его словам, двухлетнее присутствие российской миссии в ЦАР снизило интенсивность внутреннего конфликта на территории республики, а также расширило политическое влияние Москвы в перспективном регионе.

«С 2018 года, когда первые российские консультанты и инструкторы появились в ЦАР, были подписаны Хартумские соглашения, удалось разоружить наиболее радикальные группировки, подготовить правительственные отряды. Неделю назад отразить наступления оппозиции», — отметил Димитриев.

Он добавил, что в настоящее время Россия пользуется популярностью и уважением в ЦАР. При этом российской стороне необходимо наращивать сотрудничество с властями республики, а также уделить внимание гуманитарным акциям, которые позволят закрепить присутствие в ЦАР. По его словам, любой российский образовательный или общественный проект будет иметь в республике широкий успех. Также следует подумать о размещении в центральной Африке миссии РПЦ, передает Федеральное агентство новостей.