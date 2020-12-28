Кабмину поручат смягчить требование по количеству сотрудников в организациях

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил президента РФ Владимира Путина смягчить требования по сохранению числа работников организаций.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил президента РФ Владимира Путина смягчить требования по сохранению числа работников организаций.

Сейчас действует требование сохранить штат на уровне 90% от показателей в апреле 2020 года. Это связано с тем, чтобы работодатели не увольняли сотрудников из-за сложностей, вызванных пандемией.

Титов рассказал, что в нынешних условиях люди часто уходят по собственному желанию, поэтому руководителям тяжело выполнять требования. Путин ответил, что попросит Правительство РФ рассмотреть этот вопрос.