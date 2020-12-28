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14:01   28 Декабря 2020
Политика

Кабмину поручат смягчить требование по количеству сотрудников в организациях

Кабмину поручат смягчить требование по количеству сотрудников в организациях

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил президента РФ Владимира Путина смягчить требования по сохранению числа работников организаций.

Сейчас действует требование сохранить штат на уровне 90% от показателей в апреле 2020 года. Это связано с тем, чтобы работодатели не увольняли сотрудников из-за сложностей, вызванных пандемией.

Титов рассказал, что в нынешних условиях люди часто уходят по собственному желанию, поэтому руководителям тяжело выполнять требования. Путин ответил, что попросит Правительство РФ рассмотреть этот вопрос.

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#путин #титов #бизнес

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