Названы имена спасенных после крушения "Онеги" моряков

Двух членов экипажа чудом спасли при крушении рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море. Журналисты ФАН выяснили имена моряков.

Двух членов экипажа чудом спасли при крушении рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море. Журналисты ФАН выяснили имена моряков.

Первого члена экипажа зовут Владислав Буторин, он является помощником капитана. Вторым оказался Руслан Катюхин, сообщает Федеральное агентство новостей. Всего на борту корабля находились 19 рыбаков, в настоящее время 17 из них в районе крушения ищут спасатели.

Следователи после катастрофы с "Онегой" у Новой Земли возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Проверку инициировала транспортная прокуратура. Основной версией случившегося названо обледенение корпуса судна.