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13:55   28 Декабря 2020
Политика

Тегеран направили Киеву доклад по сбитому пассажирскому самолету

Тегеран направили Киеву доклад по сбитому пассажирскому самолету

Иран представил Украине доклад по сбитому пассажирскому самолету, сообщил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее говорил, что Киев ждет от Тегерана отчет о расследовании крушения украинского лайнера возле столицы Ирана.

Организация гражданской авиации Ирана подготовила отчет и предоставила его украинской и другим сторонам, отметил Хатибзаде. Самолет, выполнявший рейс в Киев потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Ранее телеканал "360" писал, что МИД Ирана отверг обвинения США в атаке на посольство в Ираке.

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#украина #иран #самолет

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