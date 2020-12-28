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13:51   28 Декабря 2020
Политика

Глава Румынии Клаус Йоханнис посетит Кишинев с официальным визитом

Глава Румынии Клаус Йоханнис посетит Кишинев с официальным визитом

Президент Румынии Клаус Йоханнис получил приглашение посетить молдавскую столицу от президента страны Майи Санду.

Как сообщают СМИ, румынский президент станет первым высокопоставленным гостем, посетившим молдавское государство.

В ходе встречи стороны планируют обсудить вопросы, касающиеся поддержки местного населения в условиях пандемии, а также поддержку социально-экономического развития Республики Молдова. Отмечается, что главы двух стран примут совместное заявление об укреплении двустороннего стратегического партнерства.

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#молдавия #румыния #йоханнис

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