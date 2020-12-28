Президент Румынии Клаус Йоханнис получил приглашение посетить молдавскую столицу от президента страны Майи Санду.

Президент Румынии Клаус Йоханнис получил приглашение посетить молдавскую столицу от президента страны Майи Санду.

Как сообщают СМИ, румынский президент станет первым высокопоставленным гостем, посетившим молдавское государство.

В ходе встречи стороны планируют обсудить вопросы, касающиеся поддержки местного населения в условиях пандемии, а также поддержку социально-экономического развития Республики Молдова. Отмечается, что главы двух стран примут совместное заявление об укреплении двустороннего стратегического партнерства.